Scandale. Comment « Son Altesse Karima Chami El Djezairi », prétendue petite-fille de l’émir Abdelkader, a « entubé » tout l’Etat algérien

C’est une énorme révélation que vient de faire le Youtubeur algérien Oualid Kebir sur ses réseaux sociaux. Une dénommée Karima Chami, jeune dame syro-algérienne née en 1984 à Alger, mais ayant principalement vécu en Syrie, au Liban et aux Etats-Unis vient de tourner en ridicule tout l’appareil étatique algérien. Une affaire qui est en train de devenir un véritable scandale d’Etat.

Karima Chami détentrice de la nationalité américaine en plus de l’algérienne et de la syrienne et qui habite à Houston dans l’Etat du Texas se rapproche de l’ambassade algérienne à Washington. Elle multiplie les opérations de charme et réussit à « fidéliser » un certain Rabii, un agent de sécurité de la chancellerie. Ce dernier lui fournit des invitations pour les cérémonies organisées au sein de l’ambassade.

C’est en marge de l’une de ces fêtes que Karima Chami jette son dévolu sur le sulfureux Aref Mchakra, un journaliste polémiste très proche des services de renseignements algériens. Il la présente à son tour à Lakhdar Cherrit, connu sous le nom d’Oussama Wahid, un autre journaliste plus introduit dans le sérail et qui s’était présenté aux élections présidentielles de 2019.

L’aventurière a une idée fixe derrière la tête et une ambition chevillée au corps. Elle veut rentrer en Algérie, y jouer un premier rôle et surtout gagner beaucoup d’argent. Le duo Mchakra-Wahid va être ses poissons pilotes pour l’aider à tisser sa toile autour des dirigeants algériens.

Elle rencontre à Londres l’émir Khaled El Djezairi, petit-fils de l’émir Abdelkader à qui elle offre 5000 dollars. En contrepartie, le rejeton du prestigieux résistant algérien reconnaît qu’elle est la véritable descendante et petite-fille de l’émir Abdelkader.

La nasse est tissée et c’est Aref Mchakra, payé 1500 dollars, qui se démène comme un beau diable pour rameuter toute l’Algérie officielle vers la nouvellement proclamée princesse Karima Chami- El Djezairi.

Le premier qui tombe dans le panneau est El Hadi Ould Ali. L’ancien ministre du Sport et actuel patron de la JSK l’aide à obtenir un très bel appartement dans le quartier huppé de Haïdra sur les hauteurs d’Alger.

« Son altesse la princesse » Karim Chami El Djezairi fait la navette entre Washington où elle participe à la cérémonie de la fête de l’indépendance à l’ambassade d’Algérie et ramasse des dons pour la construction d’un orphelinat dans son nouveau pays et Alger où elle multiplie les apparitions publiques et les prestations sur les plateaux de télévision. Le poste de ministre de la Culture lui est promis, mais elle est recalée à la dernière minute, faute d’avoir un diplôme d’études supérieures.

Les services de renseignements algériens qui savent pertinemment qu’il s’agit bien escroquerie continue de la protéger, même si la présidente de la Fondation Emir Abdelkader l’a accusé d’arnaque et de supercherie.

Il faut dire que cette « aventurière » aux mœurs très légères est connue pour ses frasques et ses relations borderline. Du Caire où elle a fricoté avec un agent des Moukhabarates, à Washington où elle a été en relation avec l’homme d’affaires gazaoui Khalid Abou Ahmad recherché par le FBI, à Houston où elle a divorcé du médecin libanais Tarek Abou Khmiss pour épouser, pendant un mois, l’homme d’affaires jordano-palestinien Ahmed Abou Namous.

C’est donc à un scandale d’Etat que font aujourd’hui face les services de renseignements algériens qui, en la protégeant, préfèrent une fuite en avant qui risque de porter un sérieux coup à l’image de toute l’Algérie.