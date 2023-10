Sécurité du trafic maritime: le port de Casablanca sera équipé d’une tour VTS pour 20 millions de dirhams

Un projet qui viendra renforcer la sécurité du trafic maritime au port de Casablanca. L’Agence nationale des ports vient de confier la construction d’une tour VTS à l’entreprise «Riad pour la construction et l’équipement» pour une enveloppe budgétaire de près de 20 millions de dirhams.

Le système Vessel traffic services regroupe les services de trafic maritime (STM) qui sont des systèmes à terre et qui vont de la provision de simples messages contenant des renseignements aux navires comme la position d’autres trafics ou des avertissements de dangers météorologiques à la gestion complète du trafic dans un port ou une voie navigable.

Ce système doit être opérationnel 24H/24 et 7 jours/7. Il est supervisé par des officiers superviseurs et des contrôleurs de la Circulation disposant des certificats nécessaires pour l’exercice de ces fonctions conformément aux recommandations de l’Association Internationale de Signalisation Maritime (AISM ou IALA).

«Riad pour la construction et l’équipement», société basée à Fès, a été créée en 1995 et s’est déjà imposée comme leader de son domaine en travaillant pour de grands offices et services publics.