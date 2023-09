Séisme d’Al Haouz : comment les hélicoptères et les drones de l’armée de l’air marocaine ont désenclavé les zones sinistrés

Les conséquences ont été exacerbées par le terrain escarpé et les éboulements, bloquant les routes et compliquant considérablement les opérations de secours.

Face à la situation d’urgence provoquée par le séisme dévastateur d’Al Haouz, au sud de Marrakech, les Forces armées royales marocaines (FAR) ont rapidement mobilisé des ressources impressionnantes pour venir en aide aux victimes. L’intervention des FAR est en cours jusqu’à aujourd’hui sur un terrain difficile d’accès, escarpé et montagneux de 40 milles km2

Ainsi, plus de 20 hélicoptères ont été déployés dans les heures qui ont suivi le séisme. Parmi eux, les hélicoptères SA330 Puma et CH-47D Chinook, ainsi que les SA330L Puma, EC225LP/AS332L2 Super Puma, et EC 145 de l’armée royale de l’air.

Ces hélicoptères utilisent la base de l’École de l’Air de Marrakech comme point central, effectuant entre 35 et 40 missions par jour et couvrant un rayon d’environ 120 kilomètres autour de l’épicentre du séisme. Ces missions comprennent la livraison de matériel de secours et de nourriture et l’évacuation des blessés vers les établissements médicaux de Marrakech.

En parallèle de ces opérations d’hélicoptères, des drones avec une technologie de pointe ont été mis à contribution. Ces derniers se sont avérés essentiels pour évaluer les dégâts, repérer les victimes isolées et guider les équipes de secours.

Le drone Bayraktar-TB2 a notamment été salué pour son rôle dans le sauvetage de cinq bergers isolés pendant trois jours après le séisme. Le WanderB-VTOL, quant à lui, a fourni des images en temps réel des zones les plus proches de l’épicentre, des informations cruciales pour le centre de commandement des opérations des forces armées.

En combinant la force et la capacité de transport des hélicoptères avec la technologie de pointe des drones, l’armée marocaine a pu apporter une réponse rapide et efficace à une catastrophe naturelle de grande ampleur, minimisant ainsi les pertes humaines et matérielles.