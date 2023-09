Selon un sondage de l’IFOP, 22 % des Français seulement se disent solidaires envers le Maroc Après le Séisme d’Al Haouz

Le Maroc a été ébranlé par un séisme dévastateur le 8 septembre dernier, plongeant le pays et ses habitants dans une situation tragique. Dans ce contexte, l’Ifop, en collaboration avec l’Express, a sondé les Français sur leur niveau de solidarité envers le Maroc.

Sur le total des personnes interrogées, 22% des Français ont déclaré avoir fait ou envisagé de faire un don au bénéfice des victimes marocaines du séisme. Si l’on détaille ce chiffre, on remarque que les sympathisants des partis de gauche sont les plus généreux avec 35% d’entre eux prêts à aider. Les Franciliens suivent de près, à 27%.

Étonnamment, malgré les défis financiers que peuvent rencontrer certaines catégories sociales, les jeunes et les catégories populaires ont également démontré leur générosité. 32% des 18-24 ans et 25% des catégories populaires envisagent ou ont déjà contribué.

Comparativement, ce taux de solidarité est inférieur à celui enregistré après le tremblement de terre au Népal en 2015, où 32% des Français avaient contribué. Le contexte actuel de forte inflation en France pourrait expliquer cette baisse.

A travers les catastrophes du passé, certains vecteurs d’incitation aux dons se sont révélés constants. Que ce soit pour Haïti, le Népal ou le Maroc, les images – photos et vidéos des dégâts et de la détresse des victimes – sont les principaux déclencheurs de l’envie de donner. Pour le Maroc, ce motif a été mentionné par 56% des donateurs.

Les appels aux dons par des associations et des organisations caritatives jouent aussi un rôle significatif, incitant 26% des personnes à donner. De plus, la proximité culturelle et affective avec le Maroc a motivé 18% des donateurs français.

Cette enquête réalisée par l’IFOP a été menée auprès d’un échantillon de 1003 personnes, reflétant fidèlement la population française adulte. La méthode des quotas a été utilisée pour assurer une représentativité parfaite en termes de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération. Les réponses ont été collectées en ligne, via un questionnaire auto-administré entre les 19 et 20 septembre 2023.