Service militaire: le général Louarak prépare la logistique

L’Etat-major de l’armée marocaine (FAR) ne veut rien laisser au hasard concernant le service militaire qui revient dès l’automne de cette année avec un contingent de 10.000 appelés.

Selon nos sources, les FAR ont lancé de gigantesques marchés pour préparer les aspects logistiques de cette opération.

Ces marchés portent sur divers équipements nécessaires à la restauration, l’hébergement et l’habillement des appelés. Et rien n’est laissé au hasard, depuis les tentes au tenues de combat en passant par les chaussures de marche et les espadrilles de ville.

Nos sources expliquent que ces marchés vont nécessiter plusieurs dizaines de millions de dirhams.

Les préparatifs du service militaire, qui impliquent aussi les services du ministère de l’Intérieur, se déroulent aussi sous la supervision directe du roi Mohammed VI, chef suprême des armées selon la Constitution marocaine.