Société marocaine des tabacs: à la direction générale, le français Hugues Degouy officiellement remplacé par la Roumaine Alina Vicovan

C’est officiel. Hugues Degouy a cédé le poste de directeur général de la Société marocaine des tabacs (SMT) à la roumaine Alina Vicovan, selon un avis publié au Bulletin officiel des annonces légales dans sa dernière édition.

Alina Vicovan n’est pas étrangère au secteur du tabac puisqu’elle a travaillé de longues années, et dans divers pays, pour Philip Morris.

La SMT est l’héritière de la Régie des Tabacs. Elle se revendique comme étant la 6ème plus grande entreprise au Maroc et l’unique opérateur intégré du secteur des tabacs (culture, transformation…). Selon des chiffres en interne, la SMT fournit plus de 1400 emplois directs et 25000 emplois indirects.