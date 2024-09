Soltour et Air Nostrum lancent des voyages au Maroc depuis 20 aéroports espagnols

Le tour opérateur Soltour a dévoilé une nouvelle offre de voyages à destination du Maroc, en collaboration avec la compagnie aérienne Air Nostrum. Ces circuits, disponibles de novembre 2024 à juin 2025, permettront de partir depuis 20 aéroports espagnols, notamment Saint-Jacques-de-Compostelle, Valence, Séville, Bilbao et Málaga. Cette initiative vise à faciliter l’accès à des destinations exotiques tout en réduisant les déplacements inutiles vers les grands hubs aéroportuaires.

Soltour propose deux circuits uniques adaptés aux voyageurs en quête de culture et d’aventure. Le premier, intitulé Villes Impériales, permet de découvrir les villes emblématiques du Maroc telles que Fès, Rabat et Casablanca, tout en offrant une excursion dans le désert d’Agafay. Le second circuit, Fès et le Désert, combine une immersion culturelle à Fès avec une aventure dans les dunes de Merzouga, ravissant les amateurs de nature et d’histoire.

Ces circuits sont pensés pour maximiser le confort des voyageurs, avec des départs prévus lors de périodes festives clés, comme le Pont de la Constitution ou la Fête du Travail, et des vols directs du vendredi au vendredi. Grâce à cette programmation, Soltour répond à la demande croissante pour des expériences de vacances authentiques et enrichissantes au Maroc, une destination en plein essor.