Sur les réseaux sociaux, les Marocains en colère réclament l’instauration du visa pour les Français voulant visiter le royaume

Dans les centres en charge de délivrer les visa français aux ressortissants marocains, les jours se suivent et se ressemblent. Des milliers de Marocains font l’amère expérience de se voir refuser le visa sans aucune justification.

Il s’agit aussi bien de hauts cadres marocains de sociétés françaises installées dans le royaume que de parents marocains de citoyens français. Et bien sûr, les refus n’excluent ni les hommes d’affaires ni ceux qui veulent se rendre dans l’hexagone pour des raisons médicales.

Sur les réseaux sociaux, il ne se passe pas un jour sans que quelqu’un relate sa déconfiture avec les services consulaires français, qui malgré les relances, adoptent ce que « les Marocains recalés » appellent une posture humiliante et dégradante.

Aujourd’hui, des centaines de Marocains choisissent de déposer leurs demandes de visas chez d’autres pays européens. Et de plus en plus de voix s’élèvent demande une mesure de réciprocité envers Paris. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de Marocains en colère exigent que Rabat impose le visa aux ressortissants français désireux de rendre dans leur pays.