Talbi Alami liquide le legs de Lahcen Sekkouri

Rachid Talbi Alami, ministre RNI (Rassemblement national des indépendants) de la Jeunesse et des sports, fait le grand ménage dans l’administration centrale de son département. Il vient d’ouvrir à candidature pas moins de onze postes de responsabilité au sein des différentes directions du département: la division du budget et du contrôle, celle des équipements et du matériel, la division de la promotion du sport, celle de la formation et de la formation continue.

Avec ce grand coup de balai, l’ancien président de la chambre des Représentants au parlement, veut se débarrasser des hauts cadres dont il a « hérité » de son prédécesseur Lahcen Sekkouri (MP, Mouvement populaire).