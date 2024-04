Terrorisme: les Britanniques appelés à éviter 18 pays dont le Maroc

La situation au Proche-Orient en particulier et dans le pourtour méditerranéen en général continue d’influer sur l’activité touristique.

Dans un nouveau rebondissement, le Foreign office britannique (équivalent du ministère des Affaires étrangères) a conseillé aux ressortissants du Royaume-Uni, dans la soirée du vendredi 12 avril, de se rendre dans 18 pays dont le Maroc et qui sont réputés pour être des destinations de choix pour les touristes britanniques.

Foreign office justice cette nouvelle alerte par le risque élevé d’attentats terroristes à cause des tensions découlant de la situation en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Mais aussi à cause des graves développements des tensions entre l’État hébreu et l’Iran.

En plus du Maroc, sont concernés par cette alerte du Foreign office les Emirats arabes unis, l’Egypte, l’Algérie, le Koweït, l’Arabie Saoudite, la Tunisie, la Libye, la Jordanie, le Liban, le Bahreïn, la Syrie, l’Irak et le Qatar, entre autres.

Le Royaume-Uni est l’un des principaux pays émetteurs de touristes pour le Maroc après les touristes français. Leurs principales destinations de choix restent Marrakech, Essaouira et Agadir reliées à des villes britanniques par plusieurs liaisons aériennes directes.