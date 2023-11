Tourisme au Maroc: arrivées records de croisiéristes en 2023

Le tourisme de croisière reprend des couleurs au Maroc et de manière très significative en cette année 2023.

Selon les statistiques rendues publiques ce jeudi 16 novembre par le ministère de l’Equipement, et concernant l’activité des ports à fin septembre, les arrivées des croisiéristes au Royaume ont augmenté de 1015,8% par rapport à la même période de l’année 2022.

Autrement dit, sur les neuf premiers mois de 2023, près de 147.000 croisiéristes sont arrivés dans les ports du Maroc et ces arrivées ont été enregistrées essentiellement dans les ports de Casablanca, Tanger et Agadir.

Pendant la même période, les ports du Maroc ont vu y transiter plus de 4 millions de personnes, une performance rendue possible grâce à l’opération Marhaba qui marque l’arrivée et le départ, en été, de plusieurs millions de Marocains de la diaspora.

Clientèle nécessitant des prestations assez différentes des autres catégories de touristes, les croisiéristes sont attirés autant par les loisirs que par le patrimoine et l’histoire des lieux visités.

«L’offre du Maroc dans ce sens laisse à désirer et en témoigne, par exemple, la baisse drastique des arrivées des croisiéristes dans une ville comme Safi. Il faut revoir tout le dispositif», nous explique un opérateur touristique.