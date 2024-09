Tourisme : Avec les marques Raffles, Royal Mansour et Four Seasons, Rabat s’apprête à rattraper définitivement son retard hôtelier

Souffrant depuis des décennies d’un manque flagrant d’infrastructures hôtelières de bonne facture, la capitale du Royaume du Maroc compte rattraper son retard, notamment par rapport aux villes du royaume comme Marrakech, Agadir, Casablanca ou encore Tanger. Rabat étoffe son offre en hôtellerie très haut de gamme.

Ainsi, après l’ouverture du Cornrad Rabat Arzana, la capitale marocaine a accueilli le prestigieux Ritz-Carlton, logé dans le magnifique Royal Golf dar Essalam. Le 1er octobre 2024, le Four Seasons annonce l’ouverture du somptueux palais de la mer, le Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr, se trouvant à 30 minutes de l’aéroport de Rabat-Salé et à 5 minutes des deux principales gares de Rabat, les deux desservies par le réseau de trains à grande vitesse du Maroc reliant Rabat-Casablanca en seulement 45 minutes et Rabat-Tanger en 1 heure 20 minutes.

Les deux prochaines années verront Rabat se doter de deux grandes marques d’hôtellerie. La première est un must de l’hôtellerie internationale de luxe. Raffles Hotels & Resorts, qui est une marque d’hôtels de luxe fondée à Singapour et détenue par le groupe Accor, aurait jeté son dévolu sur la Tour Mohammed VI. Le gratte-ciel de 250 mètres de haut, deuxième plus haut édifice d’Afrique, aurait été choisi par la marque centenaire pour faire son entrée au Maroc.

En face, se dressera le Royal Mansour. Une marque appartenant au roi Mohammed VI, qui en a fait en l’espace de quelques années l’une des plus prestigieuses maisons d’excellence hôtelières au Maroc. L’emplacement de l’hôtel se situera entre la Tour Mohammed VI et le grand théâtre de Rabat désigné par l’architecte d’origine irakienne Zaha Hadid.