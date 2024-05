Tourisme de luxe: leader mondial des services aux bateaux de plaisance, BWA Yachting pose ses valises à Tanger

BWA Yachting, leader mondial des services aux propriétaires de yachts, s’installe à Tanger. La ville du Détroit accueille ainsi ce groupe mondial, basé à Monaco, qui cherche à se développer en Afrique du Nord où il est déjà basé en Tunisie et en Egypte.

«BWA Yachting Maroc s’appuie sur une équipe locale expérimentée, enthousiaste et informée, dirigée par Imad Boulakhrif, dédiée à soutenir tous les aspects des opérations de yacht», indique un communiqué du groupe monégasque.

«L’ouverture de BWA Yachting au Maroc est une grande étape pour le yachting dans le monde entier. Il invite tous les clients plaisanciers à explorer la beauté et la culture du Maroc en naviguant. Que ce soit vers l’est ou l’ouest, notre équipe offre un service haut de gamme qui fait la renommée de BWA Yachting», ajoute la même source.

«Notre partenariat avec Octopus Services et la création de BWA Yachting Morocco nous permettent d’étendre nos services de haute qualité à cette région remarquable. renforce notre présence dans la région, en complétant nos opérations à Gibraltar et en Espagne. Nous visons à offrir une expérience internationale unique aux yachts souhaitant passer plus de temps aux portes de la Méditerranée, une région qui a suscité un intérêt croissant de la part des propriétaires ces derniers mois», précise Yann Prat, directeur commercial de BWA Yachting.