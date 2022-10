Tourisme. L’ONMT s’attache les services de l’agence britannique Four Communications

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) vient de s’attacher les services de l’agence RP britannique Four Communications qui a remporté un récent appel d’offres pour promouvoir la destination Maroc en Angleterre, en Irlande et dans les pays nordiques.

Selon le deal conclu entre les deux parties, Four Communications, dirigée par Helen Coop et basée à Londres, sera chargée essentiellement de la campagne «Kingdom of Light», nouvelle signature pour booster le tourisme au Royaume. D’après les statistiques officielles, le Royaume-Uni et l’Irlande sont la deuxième provenance des touristes étrangers qui visitent le Maroc après les français.

Le montant du deal entre l’ONMT et l’agence RP britannique n’a pas été dévoilé. Pour les pays scandinaves, Four Communications affirme qu’elle va travailler main dans la main avec son partenaire United Spirit.