Tourisme: Pierre & Vacances saborde sa filiale marocaine

Depuis le 18 décembre 2023, le groupe français Pierre & Vacances n’a plus aucune existence au Maroc. À cette date, il a notifié au tribunal de commerce de Rabat sa décision de dissoudre la filiale marocaine, une décision prise le 30 septembre 2023.

Spécialisé dans la réalisation et le développement de tous les travaux de construction et d’aménagement immobiliers et touristiques, le groupe français s’est installé au Maroc en septembre 2007, promettant monts et vallées et dont, entre autres, la construction de 3.000 maisons et appartements de luxe dédiés au tourisme et fournissant quelque 15.000 lits.

Mais le groupe n’a jamais réalisé ses ambitions au Maroc y compris en partenariat avec des partenaires marocains comme la Caisse de dépôt et de gestion.

Capitalisée à plus de 1.6 millions de dirhams, la dissolution de Pierre & Vacances Maroc a été confiée à Franck Gervais, actuel directeur général de la maison-mère, devenue Pierre & Vacances-center Parcs.