Transformation digitale du secteur agricole au Maroc: la première étude confiée au groupement Compétences conseil et DIGIUP

Le Maroc sera bientôt doté d’une feuille de route stratégique pour la transformation digitale dans le secteur agricole. Une première étude pour l’élaboration d’une feuille stratégique dans ce sens vient d’être confiée au groupement constitué par le cabinet Compétences conseil et le cabinet DIGIUP. Les deux cabinets, basés respectivement à Marrakech et Rabat, empocheront un peu plus de 3.5 millions de dirhams.

Le projet de transformation digitale du secteur agricole marocain est piloté par la Direction de la Stratégie et des Statistiques au ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Ce département est dirigé par le RNIste Mohamed Sadiki qui essaie de multiplier les projets innovants et à tous les niveaux dans un contexte marqué par une sécheresse sans précédent.

Un contexte aussi où plusieurs voix s’élèvent pour contester les résultats du Plan Maroc Vert qui avait été mis en place par Aziz Akhannouch, ex-ministre de l’Agriculture au sein de plusieurs gouvernements.