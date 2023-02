Transport aérien. TUI fly Belgique assurer des vols entre le Maroc et la Belgique

La compagnie aérienne TUI fly Belgium a annoncé ce mardi 31 janvier qu’elle allait assurer des vols entre Bruxelles et les villes marocaines de Rabat et Al Hoceïma dès le début du mois d’avril prochain.

Ainsi, ce transporteur aérien va lancer deux premiers vols, le 6 avril entre Rabat et Bruxelles et entre Al Hoceima et la capitale belge. Cette fréquence sera portée à deux vols hebdomadaires entre Bruxelles et chacune des deux villes marocaines dès le 22 avril. La compagnie affirme que ces nouvelles dessertes font partie de sa stratégie pour l’été 2023.

La Belgique abrite une forte communauté d’origine marocaine avec une remarquable présence des Marocains originaire des régions du Rif et de l’Oriental.