Tunisie-Exclusif : Racisme, sexisme, népotisme… Les méthodes très controversées de Bilal Dinç, le rédacteur en chef de l’agence de presse turque

Docteur en droit, sans vraies connaissances ou compétences journalistiques, Bilal Dinç est aux manettes du bureau tunisien de la très contestée agence de presse turque Anadolu Agency (AA). Parachuté à ce poste pour sa proximité avec le pouvoir, le Franco-turc, « incompétent à défaut d’être efficace », mène la vie dure à son staff en Tunisie depuis sa prise de poste en janvier 2017. Racisme, sexisme, népotisme… Plusieurs cadres confient leur malaise à Maghreb Intelligence.Pour le rédacteur en chef du desk français de l’Agence Anadolu, à la carrure d’un rugbyman, « Face à un Turc, un Tunisien ou un Maghrébin n’a qu’à obéir », révèlent plusieurs témoignages. « Depuis son arrivée, une trentaine de techniciens et de journalistes ont quitté l’agence à cause de son management toxique et de ses méthodes peu orthodoxes », regrette un journaliste en poste, pour qui Dinç est aux antipodes des promesses et des slogans prôné par AA à son ouverture.

Chamboulement de planning à la dernière minute, harcèlement pendant les jours de repos, inégalité salariale entre hommes et femmes, mais aussi entre journalistes tunisiens et turcs… Pire, « il hausse uniquement le ton contre les femmes, qui – selon lui – doivent se taire face à un homme, mais si elles osent répondre ou demander des explications pragmatiques, elles sont taxées de tous les noms de manière irrespectueuse », souffle un ex-collaborateur.

« En cas de désaccord au sein de la rédaction, Bilal prend systématiquement la défense des hommes. D’ailleurs, il impose aux femmes de travailler dans le bureau jusqu’à tard le soir et les week-ends, alors que ses protégés, avec qui il entretient des liens douteux, bénéficient de plannings préférentiels », poursuit un autre. Quant à la discrimination entre Tunisiens et Turcs, « elle est flagrante », ajoute un-ex journaliste, soulignant avoir été offensé par ses confrères à Ankara avec la bénédiction du rédacteur en chef : « Il couvre ses compatriotes sans scrupule »…