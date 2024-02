Un amour à Dakhla : premier long-métrage marocain entièrement tourné au Sahara

Après être devenue une destination touristique très prisée, voilà que la ville de Dakhla située dans le Sahara tape dans l’œil des cinéastes.

Le pari pris par la jeune boîte de production ALS média a été relevé. Le tournage du film « Un amour à Dakhla » du célèbre scénariste Abdallah Hamdouchi et du réalisateur Khalid Ibrahimi a pris fin il y a quelques jours.

Selon les responsables de la société de production, le choix de la ville de Dakhla n’a pas été fortuit. La ville offre en effet un cadre idyllique et des paysages à couper le souffle pour la production cinématographique.

Un amour à Dakhla met en scène l’histoire de Majda et Hasna qui sont des amies intimes et dont la première se remet d’un cancer. La seconde, quant à elle, a été déçue par son mari qui a voulu l’escroquer et s’accaparer de tous ses biens.

A noter que ce film jouit du soutien du ministère de la Culture à travers le fonds d’aide du Centre Cinématographique Marocain.