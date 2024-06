Un comité de soutien pour un deuxième mandant de Tebboune, alors qu’il n’est pas encore candidat, voit le jour en France

Alors que le président sortant Abdelmadjid Tebboune n’a pas encore annoncé qu’il allait être candidat à sa propre succession, un anecdotique comité de soutien, constitué par trois personnes de la diaspora algérienne habitant Paris et sa région, vient de voir le jour.

Ce comité de soutien qui dit toute sa « confiance et son admiration envers son honorable Président », comme c’est écrit dans un communiqué reçu par Maghreb-Intelligence affirme sa « volonté et son soutien pour qu’il (résident Tebboune) maintienne sa politique rationnelle et son engagement inébranlable ».

Le comité composé pour le moment par Abdelkader Bouchiba, Moumene Benattia et Otma Douidi, appelle le président sortant de la république « à continuer d’améliorer les conditions des Algériens vivant à l’étranger ».

Le trio réclame au président sortant, notamment la fondation de la Maison de l’Algérie au sein de la Cité universitaire de Paris, l’augmentation du nombre des députés représentant la diaspora algérienne à l’étranger et la création d’un pôle médiation dans les consulats de l’Algérie en France.