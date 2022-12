Un impressionnant dispositif policier a étouffé Alger pour empêcher toute manifestation de supporters favorables à la victoire marocaine 

Les autorités algériennes ont déployé ce mardi 6 novembre un important et intense dispositif policier qui a quadrillé les boulevards les plus fréquentés ou stratégiques de la capitale Alger. Selon nos sources, ce dispositif a été spécialement mis en place en prévision du match Maroc-Espagne comptant pour les 8e finales de la Coupe du Monde 2022 qui se déroule en ce moment au Qatar.

Les forces de la Police algérienne ont été instruites de se déployer massivement dans les rues névralgiques d’Alger pour surveiller et, surtout, empêcher tout mouvement de foules à la suite d’un probable succès sportif de l’équipe nationale du Maroc. En clair, les policiers algériens ont été chargées de réprimer toute potentielle manifestation de joie des supporter algériens en faveur du Maroc en cas de qualification aux quarts du Mondial 2022 au Qatar.

L’objectif clairement assuré du gouvernement algérien est d’interdire toute forme de solidarité avec le Maroc, le voisin honni considéré officiellement comme l’ennemi juré du régime algérien. Il n’est pas permis pour les Algériennes et Algériens de célébrer un succès sportif algérien en dépit des liens de proximité historiques et géographiques qui lient les deux peuples. Arborer le maillot de l’équipe nationale du Maroc n’est pas également toléré et il peut être aussi assimilé « à un trouble à l’ordre public ». C’est la première fois dans l’histoire de l’Algérie qu’un tel dispositif de répression est mis en place pour empêcher la population de partager la joie, le bonheur et la fierté des voisins marocains à l’occasion d’une victoire sportive historique.