Une camionnette fonce dans la foule en Allemagne, faisant plusieurs morts

Le conducteur d’une camionnette a foncé samedi après-midi sur la terrasse d’un restaurant à Münster, une ville de 300.000 habitants du nord-ouest de l’Allemagne, faisant au moins quatre morts et une trentaine de blessés, dont plusieurs gravement atteints. La scène s’est déroulée dans le centre historique de la ville, et concerne la terrasse d’un restaurant réputé, le Kiepenkerl. La police allemande n’est pas encore en mesure de déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’un attentat. Selon plusieurs médias allemands et la police locale, le conducteur de la camionnette se serait ensuite suicidé par balles. Selon le quotidien bavarois Süddeutsche Zeitung, le conducteur serait un Allemand de 49 ans qui souffrait de troubles psychiatriques, et qui aurait récemment tenté de mettre fin à ses jours selon la chaîne de télévision ZDF.