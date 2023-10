Une nouvelle fournée de diplomates russes affectés au royaume du Maroc

Du nouveau sang pour les chancelleries russes présentes au Maroc. Début octobre, plusieurs cadres de la diplomatie russe sont arrivés au Maroc pour prendre leurs fonctions en remplacement de leurs collègues qui doivent céder la place après un mandat de trois ans.

Parmi une dizaine de nouveaux diplomates, on retrouve un nouveau consul, précédemment en poste aux Emirats, et plusieurs hauts fonctionnaires affectés aux services consulaires et à la représentation commerciale russe au Maroc.

Les services consulaires russes à Casablanca sont dirigés par un consul général secondé par deux consuls.

À Rabat, l’ambassade de Moscou est dirigée par Vladimir Batbakov qui a été nommé à ce poste fin août 2022 et qui a été reçu par le roi Mohammed VI lundi dernier pour lui remettre ses lettres de créances.

Ancien ambassadeur en Mauritanie, Vladimir Batbakov a succédé à Rabat à Valerian Shuvaev qui a été nommé à la tête de l’ambassade russe en Algérie.