Vers une médiation du Qatar entre le Maroc et l’Algérie?

Le Qatar est prêt à entreprendre ses bons offices pour aider à une réconciliation entre le Maroc et l’Algérie dont les relations ont été suspendues depuis plus d’une année et de manière définitive.

C’est ce qu’avait récemment déclaré le Dr. Majed Al Ansari, chef de la diplomatie du Qatar qui parle de ramener les deux pays frères à de meilleurs sentiments.

Les déclarations du ministre Qatari interviennent après un échange de messages entre le président Tebboune et l’émir de ce pays d’un côté et le roi Mohammed VI et Cheikh Tamim d’un autre côté. «Les relations inter-arabes doivent être basées sur la compréhension mutuelle et Doha remplira son rôle s’il est sollicité», a affirmé Dr. Majed Al Ansari Il y a un mois, le président algérien a effectué une visite au petit émirat du Golfe avant d’enchaîner avec une autre visite en Chine.

Et du côté de Rabat? Silence radio. «À aucun moment, le Maroc n’a été mis au courant d’une quelconque démarche dans ce sens que ce soit de la part du Qatar ou d’un autre pays», explique une source proche de la diplomatie marocaine.

De toutes les manières, aucun signe de dégel entre les deux pays voisins n’est là pour attester d’un quelconque changement. Le pouvoir algérien a encore une fois fait la sourde oreille à la main tendue du roi du Maroc lors de son discours du Trône, fin juillet.

Et contrairement aux autres leaders des pays arabes, alliés et amis, Mohammed VI n’a pas reçu de messages de félicitations de la part du président algérien lors des deux dernières êtes nationales: la fête du Trône et le 14 août.