Viols sur mineurs au Maroc : grosse colère des Marocains et chiffres terrifiants du collectif «Masaktach»

Au Maroc, la colère et l’indignation grondent toujours après le verdict rendu le 20 mars dernier dans l’affaire du viol par trois hommes d’une jeune fille de 11 ans, issue d’un petit village à mi-chemin entre Rabat et Meknès.

Le verdict du tribunal jugé laxiste par les associations et la presse du royaume a condamné les trois violeurs à des peines « minimalistes » allant de 18 mois à deux ans de prison ferme. Les trois hommes âgés de 25, 32 et 37 ans, écopent également de l’obligation de verser à la victime des dommages et intérêts d’un montant total de 4 500 euros.

A ce propos et d’après une enquête du collectif féministe « Masaktach » effectuée sur 1 169 cas, « 80 % des personnes reconnues coupables de viol ont écopé d’une peine inférieure à 5 ans ». En réalité, ils sont en prison pour une moyenne de 3 ans et 1 mois. Cette étude réalisée en 2020 par Masaktach a analysé 1 169 dossiers issus des 21 tribunaux de première instance du Maroc.

La loi marocaine prévoit entre 5 et 10 ans de prison pour le viol. Une peine qui pourrait s’élever de 10 à 20 ans si la victime est mineure et atteindre 30 ans d’emprisonnement si la victime perd sa virginité.