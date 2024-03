World Happiness Report : les Algériens de loin le peuple le plus heureux du Maghreb devant les Marocains et les Tunisiens

En se classant à la 96ème place mondiale et la deuxième en Afrique dans le baromètre mondial du bonheur, l’Algérie réalise une jolie performance par rapport aux autres pays du Maghreb, notamment le Maroc qui arrive à la 122ème place et la Tunisie qui ferme la marche au Maghreb en occupant le 125ème rang mondial sur 156 pays catalogués. Seuls deux pays africains, l’Ile Maurice et l’Algérie, figurent dans le top 100 mondial.

Ce classement, qui existe depuis 2012 et qui vise à mesurer le bien-être des populations dans le monde entier en permettant d’identifier les facteurs qui contribuent au bonheur, est publié chaque année par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies et l’institut Gallup World Poll en collaboration de l’Université d’Oxford et du Wellbeing Research Centre.

Même si ce classement a soulevé plusieurs critiques surtout quant à la méthodologie utilisée, puisque le bonheur est un concept subjectif et difficile à mesurer, il demeure néanmoins un moyen pour mesurer le bien-être des populations et identifier les facteurs qui contribuent au bonheur.

Ce classement s’effectue sur la base des indicateurs comme le PIB par habitant, l’espérance de vie, le soutien social, la liberté, la générosité et la perception de la corruption. Il contribue également à faire prendre conscience de l’importance du bien-être dans les politiques publiques.

