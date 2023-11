World Travel Market 2023 : Ammor promet l’augmentation de la capacité d’accueil du Maroc de 100 000 lits

Le Maroc se positionne en tant que destination touristique de choix pour les années à venir, avec des ambitions audacieuses visant à attirer un nombre croissant de visiteurs internationaux, en particulier d’Asie et d’Amérique latine.

C’est la ministre marocaine du Tourisme, Fatima Zahra Ammor, qui a révélé lors de sa participation au World Travel Market à Londres 2023 que le pays était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs ambitieux. Le Maroc vise à accueillir 17,5 millions de touristes internationaux d’ici 2026, avec un objectif final de 26 millions en 2030.

Alors que les marchés européens continuent de jouer un rôle crucial en tant que principaux contributeurs au tourisme marocain, le gouvernement marocain se montre déterminé à diversifier ses marchés émetteurs. L’annonce de la co-organisation de la Coupe du Monde de football en 2030, partagée avec l’Espagne et le Portugal, constitue une opportunité majeure pour le Maroc. Cette nouvelle donne a incité le pays à devenir « très agressif » sur d’autres marchés, en particulier ceux qui ont manifesté un intérêt accru pour le Maroc après le succès de la Coupe du Monde.

Parmi les marchés ciblés figurent des destinations telles que l’Australie, l’Inde, le Brésil et la Corée du Sud, des pays avec lesquels le Maroc n’a pas encore exploré de partenariats touristiques significatifs. La ministre du Tourisme, Fatima Zahra Ammor, souligne l’importance de la diversification du marketing pour répondre aux besoins variés des voyageurs, notamment en proposant davantage d’offres sportives et durables, ainsi que des expériences authentiques en collaboration avec les communautés locales.

Le Maroc s’engage également à augmenter sa capacité d’accueil en ajoutant 100 000 lits, à doubler ses liaisons aériennes et à élargir ses offres touristiques pour atteindre ses objectifs de 2030. En outre, le pays se concentre sur la promotion d’expériences de voyage diversifiées au-delà des destinations traditionnelles, ce qui inclut un fort accent sur les expériences en plein air et le contact avec les communautés locales.

Une des clés de la croissance prévue dans le secteur touristique marocain réside dans l’expansion de la coopération avec le Royaume-Uni, qui est actuellement le troisième marché émetteur pour le Maroc. Le gouvernement marocain se réjouit de cette collaboration et est convaincu qu’elle contribuera de manière significative à la réalisation de l’objectif de 26 millions de touristes internationaux d’ici 2030.

Le Maroc profite également de sa participation au World Travel Market de Londres pour promouvoir sa résilience et sa diversification en tant que destination touristique. La région de Marrakech, récemment touchée par un séisme, est en train de se remettre grâce à une stratégie de promotion qui met l’accent sur des endroits moins connus du tourisme international. Les opérateurs hôteliers, en partenariat avec des entreprises britanniques telles que Virgin Voyages et Jet2holidays, présentent des forfaits de voyage innovants pour le Maroc, renforçant ainsi la position du pays en tant que destination touristique de choix pour les voyageurs du monde entier.

Avec des objectifs ambitieux et une approche résolue pour diversifier son offre, le Maroc est sur la voie de devenir une destination incontournable pour les voyageurs d’Asie et d’Amérique latine, tout en consolidant sa position sur les marchés européens. Les voyageurs du monde entier peuvent s’attendre à une expérience enrichissante et variée lors de leur visite au Maroc, qui offre bien plus que des destinations traditionnelles et s’ouvre à de nouvelles perspectives passionnantes pour l’avenir du tourisme.