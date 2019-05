30,5 millions de dirhams pour combler la pénurie en livrets de famille

Depuis quelques semaines, des arrondissements et des représentations diplomatiques du Maroc à l’étranger ont commencé à se plaindre d’une pénurie de livrets d’état civil. Mais le problèmes, selon nos sources, est en train d’être résolu. Le ministère de l’Intérieur, via sa Direction générale des collectivités locales (DGCL), vient de passer une commande de livrets pour un montant de 30,5 millions de dirhams, impression et livraison comprises.

Ce lot de livrets sera acheminé auprès des bureaux d’état civil relevant des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissement du Maroc, mais aussi auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le marché a été remporté par la société El Fadila (imprimerie-papeterie), basée dans la capitale Rabat.