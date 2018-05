A la veille du Ramadan, Laftit surveille la collecte et la distribution de denrées alimentaires

Comme cela se fait depuis des années déjà, le ministère de l’Intérieur mobilise ses auxiliaires et ses agents contre la collecte et la distribution de denrées alimentaires à des fins politiques.

Selon nos sources, des directives ont été données aux représentants du département de Abdelouafi Laftit pour établir des rapports sur les ONG qui collectent et distribuent des denrées alimentaires à quelques jours du mois sacré qui commence le 16 ou le 17 mai.

Nos sources expliquent que ces mesures concernent des ONG pro-islamistes qui s’activent dans plusieurs villes du Maroc et surtout au Nord. Dans cette partie du pays, et des villes comme Tétouan ou Tanger, lesdites ONG collectent des denrées alimentaires et réquisitionnent carrément des dépôts pour les stocker avant de les distribuer à des familles démunies bien « ciblées ».