Aéronautique. La Tunisie fabrique et exporte des avions légers

Non. Tout ne va pas mal en Tunisie. L’industrie aéronautique du pays du jasmin est en train de réussir un véritable tour de force en exportant, depuis 2007, une quarantaine d’avions légers « made in tunisia » vers les pays d’Europe et du Moyen-Orient.

C’est la société Avionav installée dans la région de Sousse qui fabrique les avions tunisiens dont toutes les composantes sont localement produites à l’exception du moteur qui est importé de l’étranger.

Avionav compte augmenter ses capacités de production en entamant des contacts avec des industriels suédois. L’objectif étant d’atteindre une production de 80 avions légers à l’horizon 2026.

L’industrie aéronautique tunisienne a le vent en poupe, malgré la crise politique que traverse le pays. La Tunisie mise sur des exportations d’une valeur de 1,3 milliard en 2030. Une ambition qui s’adosse aux atouts du pays comme la proximité avec l’Europe et, surtout, des ressources humaines très compétitives.