Affaire Pegasus: Abdellatif Ouahbi convoque les ministres marocains des Affaires étrangères et de l’Intérieur devant le Parlement

À l’initiative de son secrétaire général, l’avocat Abdellatif Ouahbi, le Parti authenticité et modernité (PAM, opposition et deuxième force politique au Parlement), le groupe parlementaire de ce parti a adressé une correspondance aux présidents Habib El Malki et Hakim Benchamass pour auditionner les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères suite aux fameuses révélations sur l’affaire Pegasus.

Les députés du PAM souhaitent auditionner Abdelouafi Laftit et Nasser Bourita lors de réunions spéciales des commissions des AE et de l’Intérieur.

Selon nos sources, il est peu probable que les deux (super) ministres répondent à la convocations des élus du PAM, sachant que le Royaume du Maroc, via ses canaux officiels, a répondu au contenu de cette «enquête».

Rabat, en plus d’avoir diligenté une enquête confiée à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), a chargé un avocat français, Me Olivier Baratelli, de porter plainte, devant la justice française, contre le consortium de 17 médias internationaux.

Rabat défie ce consortium d’apporter les preuves de ses accusations.