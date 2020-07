Angola – Vincent Miclet prêt à en découdre pour « défendre son honneur »

L’homme d’affaires d’origine française, établi aujourd’hui à Marrakech, Vincent Miclet se dit prêt à défendre son honneur, selon un témoignage d’un membre de son entourage. Jamais condamné ni même inquiété par la justice dans aucun des pays où il est actif à travers le continent Africain, Vincent Miclet s’apprête à sortir de son silence pour rétablir certaines vérités et ce à cause d’articles de presse diffamants à son égard.

«Vincent Miclet participe à la création d’emplois et de valeurs en Angola et dans plusieurs pays africains, il n’a aucune raison de se dérober et fait entièrement confiance à la justice angolaise pour mettre fin aux tentatives d’extorsions et à la campagne de diffamation dont il est la cible », déclare un de ses proches collaborateurs à Maghreb Intelligence.