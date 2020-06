Après un an de négociations, le groupe l’Economiste a été cédé à l’homme d’affaires Zouhair Bennani

Un an après avoir entamé les premières négociations, le holding marocain contrôlé par Sunergia et le groupe Label vie s’est porté acquéreur de 60 % du capital du groupe Eco Media. Le groupe l’Economiste fondé par Abdelmounaim Dilami a été l’objet, depuis des années, de plusieurs convoitises. Des rumeurs avaient circulées sur une possible acquisition de la part de Moulay Hafdid Elalamy et d’Aziz Akhannouch.

Aujourd’hui, c’est Zohair Bennani qui remporte la mise. Le groupe l’Economiste et ses filiales, une référence du paysage médiatique national, comprend en plus du quotidien éponyme, son flagship Atlantic Radio, le quotidien Assabah, une imprimerie et une école de journalisme, l’Ecole supérieure de journalisme et de communication à Casablanca (ESJC).

Il faut rappeler que le groupe Eco Médias a été conseillé dans cette transaction par H2dev.