Au Maroc, épargnée par la crise, Lesieur Cristal distribuera 83 millions de dirhams de dividendes

Voici au moins une grande société qui tire son épingle du jeu malgré la crise du Covid-19. Lesieur Cristal, d’où s’est retirée la holding royale Al Mada depuis plusieurs années, se permet même le luxe de distribuer des dividendes.

Selon nos sources, les actionnaires de cette compagnie ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire le 17 septembre à Casablanca, avec, à l’ordre du jour, une principale résolution: valider une distribution de dividendes approchant les 83 millions de dirhams, soit 3 dirhams par action.

Présente depuis plusieurs décennies au Maroc, Lesieur Cristal est un incontournable opérateur du secteur de l’agroalimentaire et des produits d’hygiène (huiles d’olive et de table et savons essentiellement).