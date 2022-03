Audiovisuel : avec Hassan Khiyar à sa tête, Medi 1 Tv n’en finit de sombrer

La télévision marocaine basée à Tanger Medi 1 Tv n’en finit pas de sombrer. Le dernier baromètre du CIAUMED, spécialisé dans la mesure d’audiences, la crédite d’un confidentiel et non mois ridicule 2,9 % très loin des deux JT des deux mastodontes SNRT et 2M qui caracolent largement en tête.

Medi 1 Tv, chaîne d’informations en continu, lancée en 2006 par Pierre Casalta a connu plusieurs vies, mais n’a jamais connu le succès escompté. En 2016, Hassan Khiyar qui pilotait depuis 2010 la radio Medi 1, elle aussi en perte de vitesse, a été bombardé à la tête de cette télévision en manque flagrant d’identité. S’ensuit alors une série de licenciements de journalistes et de techniciens de la chaîne et de multiples bras de fer avec les syndicats.

D’après plusieurs observateurs, le mandat de Hassan Khiyar à la tête de Medi 1 Tv arriverait bientôt à son terme. En manque d’idées novatrices et surtout de sens journalistique, le PDG qui a fait le vide autour de lui, n’arrive pas redresser une radio qui jadis était la première au Maghreb. Quant à la télévision, « c’est une véritable catastrophe parce qu’en plus du gouffre financier qu’elle constitue, elle n’a pratiquement pas d’impact ni au Maroc ni en Afrique », conclue un journaliste de la chaîne.