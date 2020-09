Centres OCP Skills : pas de fermeture ni de licenciement, juste une suspension temporaire pour cause de Covid-19

L’OCP n’a jamais procédé à la fermeture du Centre Youssoufia Skills ni encore moins licencié son personnel » affirme une source au sein du groupe minier. « Les activités des centres skills Youssoufia et Rehamna ont été simplement suspendues conformément aux directives gouvernementales en protection contre la propagation du virus COVID 19. De ce fait, et contrairement à ce qui a été déjà publié, il n’y aucune intention, de la part de l’OCP, de fermer ces centres ou arrêter les activités qu’ils abritent. Celles-ci reprendront naturellement dès que des mesures d’allègement seront décidées par l’état pour l’ensemble des centres ouverts au public et qui connaissent une fréquentation élevée pendant leur fonctionnement normal » ajoute notre source. La reprise sera marquée par le lancement d’une nouvelle génération de programmes d’accompagnement qui ambitionnent une plus large cible et plus d’impact en intégrant également les prestations à distance pour toucher un nombre plus important de jeunes, d’associations, de coopératives et de Très Petites Entreprises (TPE).

Il est à rappeler que ces centres ont été mis en place par OCP dans l’objectif de fournir des prestations d’accompagnement et de renforcement des capacités des jeunes et des organisations de la société civile des provinces de Youssoufia et Rehamna. Depuis leur démarrage, ces centres continuent à jouer un rôle imminent dans la dynamique de développement des deux territoires et apportent un appui remarquable aux acteurs locaux et aux programmes conduits par l’Etat. Ceci en mettant en œuvre des modèles innovants d’accompagnement et d’aide à l’insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté. Force est de constater que sur la période 2018-2020, les centres sont arrivés à accompagner 2500 jeunes et à permettre l’insertion en emploi de 1270 jeunes.