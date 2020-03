Comment coronavirus a aggravé l’isolement du chef de gouvernement

Saâd Eddine El Othmani, le chef du gouvernement marocain, est un homme malheureux. Selon des sources gouvernementales, le patron des islamistes marocains se sent de plus en plus inutile chaque fois que le pays a une crise à gérer. Cela se confirme davantage avec les ravages que fait actuellement le nouveau coronavirus de par le monde. Au début de la crise, c’est le palais lui-même qui a pris sur lui de superviser le rapatriement de près de deux cents marocains (pratiquement tous des étudiants) retenus dans la région de Wuhan.

El Othmani a du tout suivre sur les médias, comme tout citoyen Lambda. Au fur et à mesure, le chef de l’Exécutif marocain se sent de plus en plus isolé: le ministère de la Santé prend la main sur tout et le ministère de l’Intérieur est sur tous les fronts avec la précieuse intervention des services de sécurité et un nouveau rôle pour l’armée.

En effet, la Gendarmerie royale a été appelée à intervenir pour renforcer les mesures de précaution et de prévention dans le milieu rural. Que restait-il alors à El Othmani? Rien ou presque: prêcher la bonne parole comme il l’a fait lors du dernier conseil de gouvernement quand il a appelé les citoyens à observer les règles d’hygiène comme se laver les mains de manière régulière. Tout cela face à certains de ses ministres qui rigolaient sous cape.

Et comme d’habitude, Saâd Eddine El Othmani y va de sa petite gaffe. Car, au moment où d’autres partis (le RNI et le PAM, entre autres) ont décidé l’annulation de plusieurs rencontres et meetings pour suivre les consignes des autorités et prévenir la propagation du virus, la direction du PJD a organisé une tournée et un meeting au Sahara. «Quel message le PJD voulait-il, peut-être sans le vouloir, véhiculer auprès des citoyens?», s’interroge une source à Rabat qui met ce genre d’initiatives des islamistes sur le compte de l’amateurisme ou alors de la volonté de mener campagne, coûte que coûte.