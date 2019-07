Connexion internet : Le Maroc en pole position au Maghreb

C’est le royaume du Maroc qui caracole en tête des pays du Maghreb dans le domaine de ma vitesse de connexion internet. Le dernier classement établi par le site britannique spécialisé Cable et qui concerne 207 pays met le royaume chérifien à la 100e place loin devant ses voisins maghrébin comme la Tunisie qui arrive à la 114e place devant la Libye, qui malgré la guerre civile qui la déchire, occupe la 166e place, alors que l’Algérie recule par rapport aux autres années et se situe à la 182e place du classement. Enfin, c’est la Mauritanie qui ferme la marche en traînant à la 204e place.

Il faut signaler qu’une connexion internet en Algérie nécessitera plus de 8 heures et 19 minutes pour télécharger un film de 5 giga-octets (Go) contre 2 heures 27 minutes en Tunisie et 2 heures 4 minutes au Maroc.