Consommation. Les gosiers marocains au secours des vins espagnols

Voilà un autre secteur d’activité qui marche à merveille pour ce qui est des échanges entre le Maroc et l’Espagne. Les exportations des vins espagnols vers le Maroc ont connu une véritable explosion lors des 9 premiers mois de 2021.

Selon des statistiques officielles, mais qui ne concernent que la région de la Castille (principal producteur de vins espagnols), le Maroc a importé pour plus de 110 millions d’euros pendant neuf mois, soit une augmentation de 23,6% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le Maroc devance ainsi l’Algérie (20 millions d’euros, -24,5%).

La clientèle des vins espagnols reste toutefois et d’abord européenne. Pays voisin de l’Espagne, le Portugal caracole en tête avec plus de 1,2 milliards d’euros, suivi par la France (plus de 1 milliard d’euros) et l’Italie avec 578 millions d’euros.

En Europe, l’Espagne a fini par détrôner la France et devenir le principal partenaire économique du Maroc.