Coronavirus: 1.000 citoyens américains ont pu quitter le Maroc en 48 heures

Les Etats-Unis ont évacué plus d’un milliers de leurs ressortissants bloqués au Maroc et ce pendant seulement 48 heures, selon ce que vient d’annoncer le département d’Etat US. Pour les Américains, il s’agit de l’une des opérations d’évacuation les plus compliquées de leur histoire.

Pour ceux bloqués au Maroc, les USA ont du s’organiser pour mobiliser une dizaine de vols en deux jours.

Sur un ton de reproche aux autorités de Rabat, le département d’Etat américain a qualifié la fermeture des frontières marocaines (terrestres, maritimes et aériennes) de «soudaine et inattendue». Au total, les Etats-Unis ont rapatrié, ces derniers jours, 9.000 de leurs ressortissants depuis une trentaine de pays.