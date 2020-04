Coronavirus. Bruxelles veut rapatrier le terroriste Ali Aarrass du Maroc vers la Belgique

La Belgique a demandé aux autorités marocaines le rapatriement de Ali Aarrass, l’un des plus célèbres terroristes Belgo-marocains avec le non moins célèbre Abdelkader Belliraj. Selon des sources à Bruxelles, le nom de Ali Aarrass figure sur la liste de 1.400 candidats binationaux au rapatriement et que la Belgique a soumise au Maroc récemment.

Âgé de près de 60 ans, Ali Aarrass a été libéré au début de ce mois d’avril par les autorités marocaines après avoir purgé 12 ans de prison ferme pour des délits tombant sous la législation antiterroriste.Son arrestation et son incarcération ont valu au Maroc plusieurs campagnes internationales, mais Rabat a tenu bon, estimant avoir en sa possession assez de preuves sur son implication dans des actes de terrorisme.