Covid-19: Les Marocains sous cloche pendant le Ramadan à partir de 19 H ?

La pandémie du Covid-19 et ses dernières évolutions au Maroc, avec l’apparition de plusieurs cas du variant britannique (près de 50 à Dakhla), vont amener les autorités marocaines à donner un tour de vis supplémentaire aux mesures restrictives en vigueur jusque-là.

De sources bien informées, Maghreb-Intelligence apprend que le gouvernement se dirige à instaurer un couvre-feu nocturne pendant le mois de Ramadan dès 19 heures, soit juste après la rupture du jeûne.En instaurant ces mesures, les autorités publiques visent en fait un double objectif comme l’expliquent nos sources.

D’une part, cela revient à maintenir les gens chez eux et donc il ne faut pas espérer pouvoir faire les prières des «Tarawih» dans les mosquées. D’autre part, c’est une manière d’imposer une fermeture des commerces, des cafés et des restaurants même si les professionnels de ce secteur donnent de la voix et son très remontés contre le gouvernement El Othmani.

Rappelons que les autorités marocaines ont suspendu, au fil des derniers semaines et jours, les vols avec près de 40 pays, les derniers étant la France et l’Espagne (29 mars). Le transport maritime de voyageurs est également à l’arrêt.

Nos sources n’écartent pas l’éventualité d’un durcissement de toutes ces mesures de précaution suivant l’évolution de la situation épidémique au Royaume.

Rappelons aussi que la ville de Dakha va être mise sous cloche pendant 15 jours à partir de ce jeudi. Au Maroc, le Ramadan est prévu dès le 12 ou 13 avril avec un basculement à GMT dès le 11 du même mois.