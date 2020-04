Covid-19. Les mauvais comportements de certains camping-caristes français au Maroc pointés du doigt par « Le monde du Camping.car »

Confinée dans un petit camping près de Tiznit, Nelly déplore que certains camping-caristes français ne jouent pas le jeu du confinement. Les règles ont été durcies (ils ne peuvent plus sortir du camping qu’une fois par semaine). Mais les « réunions autour du cochonnet » et autres dîners en groupe continuent. A tel point que la tension monte entre camping-caristes.

Au début, nous pouvions sortir comme nous le voulions munis d’une autorisation, mais comme le Français n’est absolument pas discipliné, naturellement un petit nombre a passé outre.

Donc, les mesures se sont resserrées et aujourd’hui, nous ne pouvons sortir qu’une fois la semaine, munis d’une autorisation et d’un masque.

L’accueil est resté exceptionnel

Pour autant, nous ne manquons de rien. Un maraîcher et un poissonnier viennent deux fois par semaine. Un coursier nous apporte nos courses pour 10 dirhams de commission, soit 1€ ! Des restaurants nous livrent quand on veut et bien sûr gratuitement. Nous avons beaucoup à apprendre de leurs gentillesses.

Confinement renforcé mais bien encadré

Lorsque les autorités Marocaines sont venues au sein du camping, nous expliquer le renforcement du confinement. Ils l’ont fait avec beaucoup de doigté, en nous faisant remarquer que nous avions beaucoup de chance d’être dans un environnement nettement supérieur, à celui qu’a la majorité des familles Marocaines.

La direction du camping a mis en place la logistique pour une vie plus que normale et surtout reste toujours à notre écoute pour adoucir les problèmes. Nous ne pouvons que les en remercier.

Fiesta, musique et cochonnet

Cela n’a pas eu beaucoup d’impact, vu que quelques heures après, les rassemblements autour du cochonnet reprenaient, ainsi que les promenades extérieures. Mais le pire, c’est la fiesta pour certains comme si de rien (alcools, chants, musiques) pour le repas du midi jusqu’à 17h avec une reprise le soir jusqu’à 23h. La pire caricature des camping caristes pour nos détracteurs.

Inutile de vous dire les conflits que cela entraînent. Hier deux camping-caristes en sont pratiquement arrivés aux mains ! Naturellement, c’est ce qui se passe ici, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs.

Patience et sang froid

Vous me direz, que fait la Direction du camping ? Tous ces gens sont des clients. Donc ils doivent montrer beaucoup de patience et de sang froid. Comme les Marocains sont naturellement diplomates, ils dégonflent les conflits, en essayant de faire le moins de vagues possibles.

Tenue correcte exigée

Enfin, il me semble important d’ajouter un mot sur la tenue vestimentaire de certaines européennes, pour ne pas dire Françaises. Il serait bon de rappeler que nous sommes dans un pays musulman où chacun se devrait de respecter les coutumes. De plus, avec le ramadan qui arrive en fin de mois, mesdames n’allez pas pas faire vos courses en ville en short court et débardeur. Un peu de respect et de décence, pour ce pays qui nous accueille si gentiment. Cette attitude est choquante, voire provocatrice.