De l’argent frais pour les médias, merci les accidents de la route!

Le malheur des uns fait le bonheur des autres et c’est véridique pour ce qui concerne les médias marocains. Pour lancer sa nouvelle campagne de sensibilisation aux accidents de la circulation, le Comité national de prévention des accidents de la circulations (CNPAC) vient de conclure un marché à plusieurs dizaines de millions de dirhams avec une grande agence d’achat d’espaces publicitaires.

Selon des documents consultés par Maghreb Intelligence, MassMedia, agence leader en la matière, a remporté ce marché de quelque 43 millions de dirhams (un peu plus que 4 millions d’euros) et sera de ce fait chargée d’acheter des insertions dans les médias nationaux, TV, print et digital.

Une aubaine pour les médis nationaux qui ne cessent de se plaindre du rétrécissement du marché publicitaire avec une presse papier agonisante et l’importance que prennent les fameux et boulimiques GAFA.