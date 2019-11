Education. Au Maroc, le ministre Amzazi prend le problème des latrines très au sérieux

Le jeune ministre haraki de l’Education et de l’enseignement supérieur prend sa mission très au sérieux quitte à s’attaquer à des chantiers qui relèveraient du domaine du surréalisme sous d’autres cieux. Après la guerre qu’il a déclarée aux écoles en préfabriqué, il lance un autre chantier non moins important et ce n’est pas une blague: doter les écoles du pays de latrines!

En effet, selon plusieurs rapports internationaux et nationaux, l’absence de toilettes dans les écoles est l’une des raisons du décrochage scolaire et surtout pour les filles. En 2017, un rapport alarmant de l’UNESCO soulignait qu’une école sur deux au Maroc n’était pas dotée de sanitaires.

aujourd’hui, les autorités veulent changer cette triste réalité et le ministère que chapeaute Saaïd Amzazi a lancé plusieurs projets pour généraliser les latrines dans les écoles des localités qui en manquent.

Selon nos sources, cette opération a déjà commencé par les zones rurales du Nord et du Rif, avant de se poursuivre pour couvrir le reste du pays.