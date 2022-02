En pleine crise entre Moscou et Kiev, l’armée marocaine veut acheter des blindés ukrainiens

L’armée de terre marocaine continue activement son programme de modernisation en diversifiant ses achats et en multipliant ses fournisseurs. Cette fois-ci, les FAR ont marqué leur intérêt pour le blindé « Varta » fabriqué en Ukraine. Il s’agit d’un véhicule 4×4 tactique qui résiste aux mines et aux attaques à la mitrailleuse.

Selon des sources bien informées à Rabat, des hauts gradés de l’armée marocaine se sont déplacés, il y a un peu plus d’une année, pour discuter de l’achat éventuel de plusieurs unités du véhicule blindé Varta de catégorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) fabriqué par l’Ukrainian Armor.

Le Maroc avait déjà manifesté son intérêt pour le Varta 4×4 en particulier à la fin de l’année 2020, quand des représentants des FAR avaient visité la base technique de Novi Petrivtsi, une ville située au nord de Kiev, pour tester les produits conçus et fabriqués pour les besoins de la sécurité nationale ukrainienne et proposés à des clients externes.