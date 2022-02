Exclusif. Abdelhamid Addou, patron de Royal Air Maroc, prépare déjà la saison estivale

Abdelhamid Addou, directeur général de Royal Air Maroc (RAM), est optimiste pour la relance du transport aérien. Selon les sources de Maghreb-Intelligence, il a ordonné à ses équipes de se mettre, dès maintenant, à la préparation de la saison estivale.

Il s’agit, selon nos sources, de mettre en place des offres spéciales à l’attention des touristes des marchés émetteurs (Royaume-Uni, France, Belgique, Italie et Allemagne) et d’ouvrir de nouvelles dessertes pour toucher d’autres marchés, la priorité étant donnée en grande partie à Israël, pays avec lequel le Maroc normalisé ses relations depuis plus d’une année. La compagnie nationale a été, à l’image d’autres compagnies mondiales, sérieusement malmenée par la crise du Covid-19.

Fin 2021 et début 2022, elle a dû maintenir sa flotte sur le tarmac, les autorités ayant décidé de fermer l’espace aérien national. Avec la reprise, RAM espère vivre des jours meilleurs et, peut-être, éponger les lourdes pertes qu’elle a subies depuis le début de la pandémie au Maroc, en mars 2020.