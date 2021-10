Exclusif. Au Maroc, la Fondation Mohammed VI va imprimer 500.000 exemplaires du Coran

La religion et le Coran peuvent aussi contribuer à relancer certains secteurs de l’industrie par ces temps de pandémie et de la grave crise qui en découle. Au Maroc, les autorités ont décidé d’imprimer 500.000 exemplaires du Coran qui seront destinés aux mosquées marocaines et d’ailleurs, comme en Afrique subsaharienne.

La commande est passée en quatre lots par la Fondation Mohammed VI pour l’édition du saint Coran et ce pour un budget de près de 22 millions de dirhams. La Fondation Mohammed VI pour l’édition du saint Coran crée en 2010 à l’initiative du roi et placée sous la tutelle du ministère des Affaires islamiques, est la seule institution habilitée à éditer le livre saint sous toutes les formes.

Basée à Mohammedia, son rôle est de préserver et promouvoir l’industrie du Coran et les traditions marocaines en la matière: graphie, psalmodie, reliure… En plus des mosquées du Maroc, elle fait des dons de manière régulière aux lieux de culte musulmans dans plusieurs pays d’Afrique.