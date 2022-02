Exclusif. Au Maroc, le groupe Akdital se dote d’une filiale dédiée à l’hôtellerie

Le groupe Akdital, que dirige le Dr. Rochdi Talib, continue de brasser aussi large que possible en diversifiant ses activités. Selon les sources de Maghreb-Intelligence, le groupe, à travers sa filiale Akdital Immo, vient de créer une structure dédiée à l’hôtellerie et dénommée Khouribga Hotel Invest. Cette nouvelle entité, récemment inscrite au registre de commerce de Casablanca, a pour associé unique le même Dr. Rochdi Talib et est dotée d’un capital social de 100.000 dirhams.

Au Maroc, le groupe Akdital est connu surtout pour être très actif dans la construction et/ou la gestion de cliniques privées dont le réseau « Clinic International » présent dans plusieurs villes du Maroc et implanté même en Afrique.