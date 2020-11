Exclusif. Au Maroc, le vaccin anti-Covid-19 sera gratuit pour les démunis

Autre bonne nouvelle pour les Marocains. Le vaccin anti-Covid-19 sera administré gratuitement aux populations démunies et aux personnes titulaires de la carte du RAMED (Régime d’assistance médicale), apprend Maghreb Intelligence de sources sûres.

Selon les mêmes sources, les autres catégories sociales devront mettre la main à la poche pour payer leur vaccin, mais celui-ci sera remboursable par les assurances maladie.

La campagne de vaccination contre le Covid-19, annoncée par le roi Mohammed VI va démarrer en décembre et concernera, dans un premier temps, les membres des corps sécuritaires et de l’armée, en plus des membres des staffs médicaux. Elle sera étendue par la suite aux personnes fragiles ou souffrant de maladies chroniques.

Le Maroc va d’abord s’adresser aux chinois pour l’acquisition des premiers lots du vaccin de Sinopharm.

Mais il va aussi s’approvisionner chez Johnson and Johnson et achètera des lots du vaccin AstraZeneca, développé par l’Université d’Oxford. La campagne de vaccination comportera l’injection de deux doses, la deuxième étant administrée 21 jours après la première.